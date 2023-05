In de tiende aflevering van Campus ontdekken we de opleiding installateur airco en warmtepompen aan Syntra West in Oostende.

In deze aflevering komen docenten en cursisten van de opleiding airco en warmtepompen aan het woord. Tijdens deze opleiding leren de cursisten alles over het berekenen, herstellen, renoveren en plaatsen van airco- en warmtepompsystemen.

Voorkennis is niet nodig om aan de opleiding te beginnen. Of cursisten net van de middelbare school komen of al werkervaring hebben, deze opleiding biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Je kan de opleiding zowel in dag- als in avondonderwijs volgen.

De opleiding bestaat uit een theoretische deel, maar de cursisten gaan al snel aan de slag bij een bedrijf om praktijkervaring op te doen. Zo werkt Mauro enkele dagen in de week bij ESP-Projects. Zijn collega’s bij ESP-Projects zijn enthousiast en zien het ook als een voordeel om een cursist van Syntra West op de werkvloer te hebben, want ze kunnen van elkaar leren.

Na de opleiding hebben de cursisten de juiste kennis en vaardigheden om als professioneel installateur aan de slag te gaan. Een knelpuntberoep trouwens, met dus een grote kans op werkzekerheid.

