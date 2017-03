Jan Pier Pol met Sandra Bekkari in Wingene

Vanmorgen granola’s of fruit gegeten? Vanmiddag gekozen voor gezonde kost, veel water en een wandeling in de zon? Dan is de kans groot dat je jouw inspiratie gehaald hebt uit de kookboeken van Sandra Bekkari. Ze ijvert al jaren voor een gezonde manier van leven en dat weten ze ook in Wingene waar ze woont. Maar het gaat deze week natuurlijk niet over Sandra zelf, wel over drie mensen uit Wingene die haar na aan het hart liggen.

DINSDAG – Leo Brengman

Jarenlang was Leo Brengman schooldirecteur in Wingene. Veel Wingenaars kennen hem dus uit hun schooltijd en weten dat hij muziek heel belangrijk vindt. Hij was een van de eerste directeurs in Vlaanderen om een muziekleraar in dienst te nemen en spoorde de kinderen aan om muziekschool te volgen. Zelf zingt hij al heel zijn leven en vandaag is hij zelfs dirigent van het Gregoriaans koor in de gemeente. En als Leo niet bezig is met muziek vind je hem in de natuur. Heel vaak in het kasteeldomein van Wildenburg waar hij opgroeide.

WOENSDAG – Patrick Van Aerde

Mensen helpen. Dat doet Patrick Van Aerde uit Zwevezele al heel zijn leven met heel veel liefde. In een ziekenhuis werken zag hij niet zitten dus ging hij meer dan 30 jaar geleden als thuisverpleger aan de slag, een job die toen nog in de kinderschoenen stond. Hij heeft het allemaal zelf uitgezocht en dat heeft hem heel veel respect opgeleverd. Van zijn patiënten en van hun familie. Sandra Bekkari heeft van dichtbij meegemaakt hoe Patrick mensen helpt op moeilijke momenten en is hem daar eeuwig dankbaar voor.

DONDERDAG – Luc Vanlaere

Luc Vanlaere uit Wingene was als kleinkunstenaar vaak te zien op televisie, hij nam enkele platen op en trok het land rond om op te treden. Maar zijn echte muzikale liefde vond hij jaren laten toen hij harp leerde spelen. Een kinderdroom kwam uit want Luc maakte er zijn beroep van. Hij speelt bijna dagelijks drie concerten in Brugge, hij maakte zelfs zijn eigen harp en vooral het combineren van verschillende soorten harpen met andere instrumenten boeit hem. Een muzikale Jan Pier Pol dus.

