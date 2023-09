Keuken testen in Het Sundae Huis

Eline heeft er lang mee gewacht, maar nu is het eindelijk tijd om de prachtige keuken van Het Sundae Huis in Kortrijk te laten zien.

Ontwerp van de keuken

Eline van Sundae ging langs bij Kaster in Roeselare voor het ontwerp van de keuken. Samen met Jolien van Kaster werd een moderne leefkeuken ontworpen. Jolien De Backer: “We wilden die retrovibe van het huis naar binnen halen door bijvoorbeeld te kiezen voor een afgerond werkblad. Ook de houten balkjes tussen de kasten die eruit springen, vallen echt op en brengen de architectuur van het huis naar binnen.”

Handige snufjes

In de nieuwe keuken is gedacht aan alle comfort. Zo is het werkblad hoger dan de standaard hoogte, wat zorgt voor een ergonomische werkhouding. De Quooker kraan ziet er niet alleen heel mooi uit. Uit de kraan kan, na een handige en veilige draai, instant kokend water komen. Zo bespaar je energie en hoef je nooit meer te wachten tot je water voor je pasta kookt. Andere opties zijn koud gefilterd water of spuitwater.

Donker design

Voor de oven en microgolfoven werd gekozen voor een zwart design van Atag. Zowel het glas in de ovens, als de handgreep en de knopen zijn allemaal in het donker. Die look past perfect bij de keuken. Ook de kookplaat is perfect ingewerkt in het bleke werkblad. Dankzij de stille, geïntegreerde dampkap wordt de open ruimte van de leefkeuken niet doorbroken door een luifel of hangende dampkap.

Opendeurdag

Volgende week komt de echte final touch. Dan pakt Eline de laatste decoratie uit, zoals kussen en plaids, maakt ze de bedden op en is het huis helemaal klaar voor verkoop. Wil je het huis zelf ook gaan ontdekken? Dan kan dat tijdens de Open Funday op 17 september van 10u tot 17.

Bekijk ook