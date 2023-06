Kleur in de badkamer en deuren voor Het Sundae Huis

In Het Sundae Huis, tijdens het weekend op Focus en WTV, kan je alle stappen van de renovatie van een huis uit de jaren ’60 volgen. Intussen ligt de vloer in het huis in Kortrijk, zijn de maatkasten geïnstalleerd en ook het grote houten schuifraam staat er. Deze week worden de tegels in de...

RODE TEGELTJES

In de badkamer komen achter het vrijstaand bad kleine, vierkante tegeltjes. Eline koos voor tegels in een rode kleur, een kleine knipoog naar de roze badkamer van vroeger. De tegeltjes worden door Groep Verhelst geplaatst met een hele kleine voeg, zodat het mooi één geheel wordt. “Ik koos er ook voor om de ruwe zijkant zichtbaar te laten op de boord, dat zorgt voor extra authenticiteit in de badkamer,” vertelt Eline van Het Sundae Huis.

WITTE WANDTEGEL IN DE DOUCHE

Voor de douche koos Eline voor witte wandtegels van 30 cm op 60 cm. Eline: “We willen de badkamer graag lichtrijk houden. De witte tegels en de lichtinval van het grote raam, zullen daar zeker toe bijdragen. De badkamer is niet zo groot, maar door een praktische indeling zal de nieuwe eigenaar toch alles hebben wat hij wil.”

INGEWERKTE DEUREN

Ook de deuren worden deze week geplaatst. Voor de gelijkvloerse verdieping koos Eline voor deuren met een verborgen profiel. Zo is er geen omkadering. Dat zorgt voor een extra strakke look, zeker met de zwarte handgrepen. Boven en op de benedenverdieping worden standaard schilderdeuren geplaatst, die in dezelfde kleur van de muren zullen komen. De handgrepen zijn daar in het wit.

VOLGENDE FASE

Het Sundae Huis krijgt elke week dus meer en meer vorm en kleur. Volgende week wordt het badkamermeubel en de lavabo geïnstalleerd en komt een energie-expert alle energiezuinige aanpassingen toelichten.

