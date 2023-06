Vincenzo neemt je op donderdag mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is.

In de Westhoek plaatst het nieuw WO I-themajaar 'LANDSCAPES - Feel Flanders Fields' het herdenkingslandschap in de kijker.

Tot eind augustus 2024 tonen een hele reeks uitzonderlijke initiatieven: exposities, evenementen, fiets- en wandelroutes, hoe het landschap ook vandaag nog getekend is door de Eerste Wereldoorlog.

In Het Provinciaal Domein bezoekt Vincenzo enkele van deze initiatieven.

