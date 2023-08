Meubels en verlichting in Het Sundae Huis

Het Sundae Huis bevindt zich in de laatste fase van de verbouwing. Alle grote werken zijn achter de rug en het huis wordt stilaan helemaal ondergedompeld in de Sundae-vibe. Dat doet Eline deze week met de levering van de meubels en het installeren van de verlichting.

Verschillende soorten hout

Eline van Sundae heeft een grote passie voor interieur en inrichting, maar liet haar voor de meubelkeuze voor Het Sundae Huis in Kortrijk bijstaan door een interieurarchitecte van Charrell Home Interiors. Evelien adviseerde Eline om te durven kiezen voor verschillende soorten hout. “Dankzij Evelien durfde ik te kiezen voor een donkere houten eettafel, terwijl de keuken in lichter hout is. Maar het zorgt echt voor een geslaagde dynamiek.”

Organische vormen en afgeronde hoeken

De kleuren en tinten in Het Sundae Huis zijn heel zacht en natuurlijk. Ook in de leefruimte is gekozen voor lichte kleuren zoals zandkleur en beige. Eline van Sundae: “Wat ik bijzonder mooi vind, is de afgeronde hoek van de zetel die ook terugkomt in het tapijt. Alles past zo heel mooi samen. Ik ben er echt superblij mee.”

Sfeerverlichting

In Het Sundae Huis werd ook al heel wat verlichting geïnstalleerd. Eline ging te rade bij Atmooz voor een lichtplan. Met plafondspots werd functionele verlichting geplaatst, maar hang-, tafel- en vloerlampen zorgen voor een gezellig sfeer. “De spotjes zijn heel praktisch en makkelijk richtbaar. Beneden koos ik voor zwart, maar bijvoorbeeld in de tienerkamer zijn die dan in het goud,” vertelt Eline. Yannick Breckpot van Charrell en Atmooz koos voor opaal glas in de decoratieve verlichting en da’s niet zomaar: “Dankzij die matte verlichting houden we die sixties vibe vast die de woning sowieso al uitstraalt.”

Bijna helemaal af

Nu Het Sundae Huis ingericht is met de meubels en de verlichting, is het bijna helemaal af om verkocht te worden. De keuken is intussen ook al geïnstalleerd. In de volgende aflevering test Eline die uit, samen met Jolien die de keuken ontwierp en Fleur, een kijker die heel graag kookt en de nieuwe keuken wel eens wou komen ontdekken.

Bekijk ook