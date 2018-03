Want de Provincie heeft heel wat taken, waardoor het soms onduidelijk is wat ze allemaal doen. Bovendien werken de medewerkers van de provincie heel vaak achter de schermen, brengen ze gemeenten en andere organisaties samen voor bovenlokale projecten, coördineren ze het geheel en dat is niet altijd geweten. De Provincie verricht heel wat voorbereidend werk, vele banden worden gesmeed tussen organisaties, besturen, enzovoort.