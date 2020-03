Operatie Oeganda: ‘Deze mensen verdienen respect’

In Operatie Oeganda reisden Focus en WTV samen met vzw Together We’re Strong naar het noorden van Oeganda. Een team van 77 vrijwilligers, vooral uit onze provincie, bood er medische hulp aan meer dan 10.000 Oegandezen. Benieuwd naar de tweede aflevering? Bekijk ze hier.

Deze week in Operatie Oeganda vertrekken de vrijwilligers naar het dorpje Agwata. Voor vele inwoners is het de eerste keer dat ze een dokter ontmoeten. Huisarts Dirk bouwt samen met zijn team een kerkje om in een dagziekenhuis. Daar behandelen ze vooral soa’s en malaria.

Onverwacht nieuws

Katrien krijgt een onverwacht telefoontje. Op een andere outreach komen ze handen te kort. Er worden 2 busjes gestuurd naar het andere dorp om de meest zieke mensen over te brengen naar het geïmproviseerde dagziekenhuis. In het ziekenhuis in Lira doet neurochirurg Jeroen zijn ronde. Gisteren opereerde hij Nancy, zij heeft een waterhoofdje. Het lijkt de goede kant uit te gaan met haar, maar plots krijgt ze hevige koorts en stuiptrekkingen…