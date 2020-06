Opleiding machine & productie automatisering

In onze laatste Campus volgen we Lawrence De Bruyne. Hij is 24 jaar, en moet voor z'n job als kallibratie-ingenieur vaak naar het buitenland - waar hij 'snelle' wagens uittest. Een droomjob.

Lawrence studeerde 'machine & productie automatisering' aan de UGent Campus Kortrijk, en vertelt er ons alles over in deze aflevering.

OVER CAMPUS

Campus is een reeks over studenten aan de West-Vlaamse hogescholen en universiteiten. In elke aflevering zoomen we in op een project van en door studenten. Als kennisinstituut zet elke school in op onderzoek en opleiding. Maar hun maatschappelijke dienstverlening reikt verder. Ze willen ook ten dienste staan van de samenleving en de bedrijven in de regio. Campus, elke woensdag op Focus en WTV.

