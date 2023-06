Plaatsing houten schuifraam

Ramen vervangen is vaak één van de belangrijkste stappen om je renovatie een beter EPC-label te geven. Da’s zeker ook zo in Het Sundae Huis. Alle oude ramen werden vervangen door nieuwe energiezuinige. Aan de achtergevel werd de veranda afgebroken, daar komt nu een groot, houten schuifraam.

COMBINATIE VAN MATERIALEN EN KLEUREN

Eline van Het Sundae Huis koos verschillende materialen en kleuren voor de ramen. Eline: “Samen met Arno van Belisol koos ik aan de voorgevel voor zwarte pvc-ramen. Dat zorgt voor die authenticiteit van vroeger. Achteraan komt de gevel in crepie, dus daar kozen we dan voor witte pvc. Bijzonder is dat de pvc een gekorrelde structuur heeft, waardoor die dicht aanleunt bij aluminium, maar toch een stuk goedkoper is en zeer onderhoudsvriendelijk.”

GROOT SCHUIFRAAM

Waar vroeger een oude veranda stond, komt nu een heel groot schuifraam. Eline koos daar voor hout, omdat dat materiaal de connectie zal maken met de groene tuin. Zo haal je de natuurlijk letterlijk naar binnen. Ook voor het grote zijraam in de keuken werd voor hout geopteerd. De combinatie met het donkere hout van het keukeneiland, zal voor een warme sfeer zorgen. Het hout komt dan ook nog eens terug in de nieuwe voordeur.

BUDGET- EN ENERGIEVRIENDELIJK

Arno van Belisol heeft Eline gegidst in budget- en energievriendelijke keuzes voor de ramen. Arno Bouvry: “Bij bijvoorbeeld een groot, horizontaal raam op de eerste verdieping kozen we voor een raam waarvan 2/3de vast is en waarvan 1/3de open kan. Dat is budgetvriendelijker dan wanneer het op twee plaatsen open moet kunnen. Alle vensters zijn sowieso ook hoogrendementsglas dat ervoor zorgen dat er tijdens de winter weinig warmte langs de ramen verloren gaat.”

HANDIGE KIJKER

In deze aflevering steekt Elise Storme de handen uit de mouwen om Arno en de andere plaatsers van Belisol wat te helpen. Ze kijkt zelf uit naar haar eerste verbouwproject en doet alvast heel wat inspiratie op om in de toekomst de juiste renovatiekeuzes te maken.

