Vincenzo neemt je op donderdag mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is.

In Het provinciaal Domein mag Vincenzo meedoen met zoom@regio. Dat is tweedaagse fietsexcursie rond het thema voeding in de regio van het West-Vlaamse hart, specifiek voor de 3e graad van het lager onderwijs.

