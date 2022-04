Beleef klassiek vanuit het hart van het orkest

Neem plaats middenin het orkest en laat de muziek je lijf overnemen. Klanken komen uit alle richtingen, bewegen doorheen de ruimte en weven zich tussen het publiek. Brussels Philharmonic blaast je omver met de krachtige ouverture van Glinka. Even later slaat violiste Júlia Pusker iedereen met verstomming in Tchaikovsky’s virtuoze finale. CLUB Surround nodigt uit tot volstrekt unieke belevenissen, op de lip van de klankproductie, in het zog van de trilling, kortom in de muziek.

