Beweeg tijdens de Vitality Days in Kortrijk Xpo!

Kom in je favoriete sportkledij en sport mee met Saartje Vandendriessche, Delphine Steelandt en Evy Gruyaert tijdens de verschillende actieve workouts. Volg verschillende kookdemo’s van o.a. Julie Van den Kerchove, Sven Ornelis, Laura Van den Broeck… Ga zelf aan de slag met concrete tips en een pak aan inspiratie voor een gezonde levensstijl.

Het volledige programma van de Vitality Days kan je hier vinden.

Bevindingen van onze festivalreporter

De Vitality Days in de Xpo in Kortrijk was een leerrijk en prettig event voor zowel degenen die al veel weten over sport en gezondheid als nieuwsgierige beginnelingen. Het uitgebreid gamma aan live work-outs, kookdemo’s, lezingen en de verschillende kraampjes zorgden voor een succesvolle eerste fysieke editie van Vitality Days.

Bij aankomst kon je al meteen een lezing bijwonen of meer weten over de revalidatietechnieken van Sport’R. Even verder kon je zelf meedoen aan een yogales of een kookdemo bijwonen over gezonde voeding. In het midden van de ruimte stonden verschillende standjes die te maken hadden met een gezonde levensstijl, van revolutionaire sporttechnieken tot allerlei soorten granola en juices.

Kortom, Vitality Days bracht een gevarieerd aanbod voor al wie geïnteresseerd is in sporten en/of een gezonde levensstijl. Mensen die het event niet konden bijwonen maar wel een ticket hadden gekocht, kunnen nog een week de lezingen en kookdemo’s online bekijken.