Zo verzamelen we ondermeer prachtige weerfoto's uit onze provincie. Maar ook geheime West-Vlaamse plekjes, of mooie foto's van West-Vlaamse monumenten of opvallende gebouwen krijgen een plaatsje.

Wat moet je doen?

Weerfoto's kan je in onze weerfotomodule opladen. Daaruit pikken we dagelijks ook enkele foto's voor het weerbericht. Of je kan je foto uiteraard ook gewoon meteen zelf op Instagram posten met #focuswtv. Dan krijgen we die ook te zien en bestaat de kans dat we die overnemen op onze eigen account.