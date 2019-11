Eerste editie van Ink-Town in Kortrijk Xpo

Maar hoe is deze Tattoo Conventie tot stand gekomen? We vroegen het aan Cindy Frey zelf.

Je eerste Tattoo Conventie in de Black Box (XXL) van Kortrijk Xpo; een droom die uitkomt?

"Een tattoo conventie organiseren stond al een tijdje op mijn bucket list. Om Ink-Town te mogen doen in de XXL van Kortrijk Xpo is meer dan ik had durven dromen. Ik doe alles sowieso met veel gedrevenheid en ben een heel gepassioneerde artiest. Tattoos & art zijn mijn leven en al mijn tattoos die ik zelf heb, vertellen een verhaal. Mijn levensverhaal. Ink-Town maakt daar deel van uit."

Je hebt een belangrijke waaier aan nationale en internationale Tattoo Artists op de Line-up van Ink-Town staan. Wat maakte voor die bekende Artists het verschil om op Ink-Town aanwezig te willen zijn?

"Deze conventie draait rond tattoos & art en de kunst van het tatoeëren. We willen niet de zoveelste conventie zijn waar de ambacht van het tatoeëren vergeten wordt en waar het respect voor de cultuur en de branche op de achtergrond verdwijnt. We willen de ambacht naar voor brengen: back to the roots, met respect voor de artiesten die al lang in het vak zitten. Tatoeëren is ook een levensstijl. Je leeft ervoor, je staat er mee op, tekenen, ontwerpen, tatoeëren…je doet dit met passie. Dat tonen we op Ink-Town. Die mindset spreekt de ervaren en bekende Tattoo Artists erg aan."

Ik hoor je praten over de liefde voor het vak / respect voor de Tattoo cultuur. Hoe vertaalt zich dit tijdens Ink-Town?

"In eerste geval door de line-up van de 110 Tattoo Artists die er zullen zijn: vooral topartiesten met veel ervaring, veel talent en een eigen stijl, die custom designs maken. Ze zijn hier ook op uitnodiging. We geven de kans aan bezoekers om tattoos te laten zetten door topartiesten van over de hele wereld: Japan, Canada, Mexico, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Polen, Nederland, Rusland,…"

Maar die Tattoo Cultuur uit zich ook in onze side events:

de artshows/artistwalls: tonen andere talenten die de artiesten in hun mars hebben, zoals teken & schilder skills

tattoo-stories : verhalen van gekende artiesten over wie ze zijn, wat ze doen, wat hen drijft….

tattoo-photography : bezoekers die hun tattoo kunnen laten fotografen, die trots zijn op hun tattoo, waar vaak ook een persoonlijk verhaal aan hangt.

tattoo-contest met een waardige jury die bestaat uit ervaren artiesten die kennis hebben van het vak (geen tattoomodellen of bekende mensen). Deze jury kan ook een technische beoordeling geven van de deelnemende tattoos

De Ink-Town vibe leeft erg op social media. Hoe komt dit?

"De artiesten zelf hebben veel gepost op hun sociale media over hun deelname op Ink-Town. Ze zijn er ook trots op en zoeken vaak klanten via deze weg. Ze voelen de positieve en professionele vibe van Ink-Town en maken graag gebruik van de mooie visuals die voor elke artiest gemaakt worden ter aankondiging van hun deelname aan Ink-Town. Artiesten onderling zijn vaak ook hechte vrienden of goeie collega’s. Men bouwt een netwerk op, gaan ‘guesten’ in andere shops, staan op conventies in binnen- en buitenland.. De community is heel groot. De tattoo wereld is ook een visuele wereld en veel mensen zoeken inspiratie of ‘shoppen’ ook online naar een nieuwe tattoo. Er lopen momenteel heel wat online acties om kans te maken op tickets voor Ink-Town, of een waardebon van 200€ voor een tattoo in mijn shop – Cindy Frey Tattoo Studio"

Wanneer is voor jou deze eerste editie van Ink-Town geslaagd?

"Voor mij is het nu al een geslaagde editie dankzij de indrukwekkende line-up van artiesten en artshows. Ik vind het belangrijk dat we met Ink-Town de bezoeker de kans geven om deze artiesten en hun prachtig werk te leren kennen. Als we onze bezoekers hebben kunnen inspireren en we hebben het ambachtelijke metier in een positief daglicht kunnen stellen… dan ben ik een trotse tattoo artiest."

Aan alle bezoekers: get inspired and get Inked @ Ink-Town!

