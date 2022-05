Geniet van het belevingsfestival Moen Feest

Moen Feest zal zonder twijfel een belevingsfestival zijn waar je je geen seconde zal vervelen. Er is een festival pop-up restaurant, maar je kan ook lekkers halen bij de food trucks op het terrein.

In de buitenzone met foodtrucks, picknickbanken is het sfeervol en gezellig, dé broedplaats voor sociaal contact. Heerlijke gerechten, traditioneel festivalfood, genieten met vrienden van de lekkerste drankjes of streekproducten.

Wil je het festival van hogerop bewonderen? Dat kan met het Moen Feest Reuzenrad! Meer info over het festival kan je hier vinden.

