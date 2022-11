Het Huis van Sinterklaas in Roeselare

Ontdek vanaf 14 tot en met 18 november alles over het Huis van Sinterklaas in Roesleare. Lorenzo Dejonghe gaat op bezoek en leert Sinterklaas en zijn hulp Pieten kennen!

OVER HET 'HUIS VAN SINTERKLAAS'

Heb je altijd al willen weten waar Sinterklaas zijn staffen en ringen bewaart? Waar de geheime snoepjeskamer zich bevindt en waar hij al zijn pakjes verzamelt? Kijk dan zeker naar Het Huis van Sinterklaas op WTV, tussen 16u & 21u!

Ontek je het liever in real life? Ga dan eens langs in Roeselare, van 13 november tot 4 december in de oude pastorie van de Paterskerk. Meer info kan je hier vinden.

Illustraties zijn gemaakt door Red Lobster.