Jobreporter op bezoek bij Daikin Oostende

Dankzij een verhoogde vraag naar verwarmingstoestellen op basis van warmtepomptechnologie, heeft Daikin tal van vacatures voor zijn productiesite in Oostende. Word jij een onmisbare schakel tijdens het productieproces van airco's en warmtepompen bij Daikin Oostende?

Er zijn tal van jobmogelijkheden: ga er aan de slag als productiearbeider, orderpicker of technisch arbeider. Heb je nog geen ervaring? Geen probleem! Ook jij bent meer dan welkom. Bij Daikin kan je rekenen op een uitstekende begeleiding dankzij hun peter/meterschap. Daarnaast worden de knepen van het vak van A tot Z uitgelegd in de drie-daagse opleiding van de Dakin School. In dit bedrijf sta je niet stil maar groei je, elke dag opnieuw.

Zoek je een stabiele werkgever waar je op lange termijn kan blijven werken? Dan zit je goed bij Daikin.

Bekijk de vacatures nog eens rustig via de website van Daikin. Ben je al overtuigd? SMS dan "Daikin" naar 8989 en solliciteer bij dit top bedrijf!

