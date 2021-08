Jobreporter op bezoek bij Wienerberger Kortemark

De jobreporter van Focus en WTV gaat op pad naar een bedrijf waar een aantal vacatures open staan. Via ons leer je het bedrijf achter de schermen ook al een beetje kennen en wie weet hou je er wel je droomjob aan over.

Onze jobreporter gaat langs bij Wienerberger in Kortemark, want daar zijn ze nog op zoek naar techniekers en operatoren die in twee ploegen en de nacht willen werken!

Wienerberger is wereldwijd de nummer één in de productie en verkoop van snelbouw. In Europa is het marktleider in de productie en verkoop van gevelstenen, dakpannen en kleiklinkers. Bekende merken binnen de groep zijn Desimpel, Porotherm, Terca en Koramic. In België telt het bedrijf 11 productievestigingen en meer dan 1.100 medewerkers.

Wienerberger Kortemark is op zoek naar extra medewerkers, vooral zij die graag in twee ploegen en de nacht willen werken.

Geïnteresseerd? Solliciteer hier!

Ben je technisch aangelegd en zou je er graag werken? Solliciteer dan hier op één van de openstaande vacatures!

Bekijk het bezoek van onze jobreporter

Het bezoek van onze jobreporter kan je terugvinden op onze Instagrampagina onder de highlight 'Wienerberger'!