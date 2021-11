Please have a seat stelt 200 stoelen tentoon

In Kortrijk kan je nog tot maandag op de Van Marcke-site naar het creatieve festival Wonder. 'Please have a seat', is het thema waarbij ruim 200 stoelen en zitobjecten in de kijker staan.

De tentoonstelling 'Please, have a seat' stelt meer dan 200 stoelen en zitobjecten voor van hedendaagse designmerken. Van historische ontwerpen door de Deense designers Verner Panton en Arne Jacobsen tot meer moderne objecten door onder andere Dirk Wijnants, Nendo, Jasper Morrison en Barber Osgerby. Ontdek stoelen om op te zitten, om in te hangen, om te relaxen of om gewoon heel bijzonder te vinden.

Bevindingen van onze festivalreporter

De expo ‘Please, Have a Seat’ is een unieke tentoonstelling in de charmante industriële Van Marcke-site in Kortrijk. In een ruimte van ongeveer 3.000 vierkante meter vind je 200 unieke designstoelen. ‘Please, Have a Seat’ besteedt ook aandacht aan lokale designers, doordat je heel wat Belgische stoelen terugvindt, én kan uitproberen.

Voor de bezoekers, zowel jong als oud, zijn de unieke stoelen en zitobjecten een streling voor het oog. Kinderen testen vol bewondering en nieuwsgierigheid de stoelen uit, terwijl volwassenen vaak letten op de details, het materiaal, en ook de prijs. Via een QR-code kan je meer informatie verkrijgen over het design zelfs, of eventueel de prijs bij interesse.

‘Please, Have a Seat’ loopt nog tot en met zondag 14 november. De expo maakt deel uit van het creatief stadsfestival Wonder in Kortrijk.

