The Three Degrees, binnenkort in Kursaal Oostende

Een vaste favoriet bij Prins Charles. Ze zongen op zijn 30e verjaardagsfeestje en waren te gast op zijn bruiloft met prinses Diana.



Wanneer je de naam The Three Degrees hoort, denk je meteen aan hun meest bekende lied, "When Will I See You Again", en de visie van drie prachtige ebbenhouten vrouwen, perfect gecoördineerd in zowel hun dansroutines als hun vocale harmonieën. "When Will I See You Again" was een groot succes in de hele wereld en stond bovenaan de hitlijsten in de VS, het VK, Japan en de meeste Europese landen!



The Three Degrees staan bekend om hun soulvolle stemmen, prachtige jurken en fantastische shows. Ze zijn over de hele wereld bekend voor nummers als "Wanneer zal ik je weer zien", "Dirty Ol 'Man", "Take Good Care Of Yourself". Ze touren al meer dan 40 jaar en touren nog steeds tot op de dag van vandaag.



The Three Degrees zijn Helen Scott, Valerie Holiday en Freddie Pool.

