Vertoef in Labyrint Zennijs

Het labyrint is opgebouwd rond het thema klimaat en duurzame landbouw. Het is 12 voetbalvelden (!!) groot. Naast een labyrint voor de "grote" mensen is er voor de jongsten onder ons ook een kinderlabyrint met educatief speelplein. Het kinderlabyrint is gratis.

Het mais labyrint kan je dagelijks (van dinsdag tot en met zondag) telkens vanaf 10u tot en met 19u bezoeken. Dit doe je ook best met een reservering op voorhand.

Na of voor het doolhof kunnen jullie in onze Bar Provisoir genieten van een hapje en een drankje. Onze festivalreporter gaat op 17 juli het labyrint ook even testen, hou onze socials dus zeker in de gaten!

Download hier de brochure voor meer informatie over Zennijs.