Vier 175 jaar Waregem Koerse!

Eind augustus is het tijd voor de 175ste editie van Waregem Koerse! Een editie die niet zonder feest voorbij kan gaan.

Dit jaar viert Waregem Koerse haar 175ste verjaardag, het oudste eendaags evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt in België, een jubileum editie dus!

Met onder meer "Heb je even voor mij” zal Frans Bauer ‘175 jaar Waregem Koerse’ ongetwijfeld afsluiten op het middenplein. Een cadeautje van Willy Naessens die al 21 jaar moeiteloos het nieuws haalt met zijn hoedentrofee.

DJ Tom die onlangs speelde op Tomorrowland zal voor stevige beats zorgen en de zotte muzikanten van Ze Quaffeurz zorgen voor een constante glimlach op de gezichten. Voeg daar nog het spektakel van Zafara - gerenommeerd om zijn 60 films met paarden - aan toe, hiermee mikt Waregem Koerse voor zijn 175-jarige bestaan op een totaalbeleving!

Maak kans op een rit in een sulky op Waregem Koerse

Lijkt deelnemen aan Waregem Koerse in een sulky niet meer dan een verre droom? Dan komt die droom nu toch heel dichtbij.

Speel mee met het Waregem Koerse verjaardagspel en draaf naar die onvergetelijke ervaring! Of win een van de vele andere mooie prijzen zoals een VIP-arrangement op Waregem Koerse, een Big Green Egg barbecue en nog zoveel meer.



Hoe werkt het? Vul je gegevens in, klik de link die je per mail ontvangt aan en waag meteen je kans op deze website. Succes!

Er is heel wat te beleven rond Waregem Koerse, dus hou zeker onze kanalen ook in de gaten voor meer nieuws!