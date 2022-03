In volle vaart vooruit: Filmfestival Oostende gaat van start

Vandaag gaat de langverwachte veertiende editie van Filmfestival Oostende van start. Van 4 tot en met 12 maart zak je af naar Oostende voor 74 langspeelfilms in avant-première, voor 16 kortfilms in competitie, voor meer dan 90 (inter)nationale gasten die hun werk komen voorstellen en voor Koen De Bouw, die niet enkel in zijn rol als Master op het festival aanwezig is, maar ook als acteur in de openingsfilm Nowhere. FFO staat te popelen om je te ontvangen!

Openingsfilm Nowhere

De nieuwe film van regisseur Peter Monsaert schetst een gelaagd portret met ontroerende personages, over verbinding, hoop en familiale roots. Master Koen De Bouw vertolkt er misschien wel zijn meest kwetsbare rol ooit, naast jong talent Noa Tambwe Kabati.

Festivalreporter op de rode loper

Onze festivalreporter Naomi gaat vanavond ook een kijkje nemen op de rode loper van FFO. Volg haar avontuur deze avond via de instagrampagina van Focus & WTV!

Meer over FFO? Bekijk Focus op FFO!

Afgelopen week blikten we al vooruit naar het Filmfestival van Oostende. Herbekijk hier de afleveren en kom zo nóg meer te weten over FFO.