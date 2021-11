Wie volgt Wim en Saghine op als West-Vlaams Ambassadeur? Stem hier op jouw favoriet

Wie volgt Saghine Lampaert en Wim Opbrouck op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, De Krant van West-Vlaanderen en de provincie verkiezen we voor de vierde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager.

Maak hier alvast kennis met de tien kandidaten.

Michèle George

Michèle George (47) is een ruiter die werd geboren in Oostende. In 2008 raakte ze verlamd aan haar linkerbeen door een ongeval tijdens het paardrijden, maar dat hield haar niet tegen in haar ambities. Ze is een van de meest succesvolle paralympiërs van ons land. In Londen behaalde ze twee gouden medailles en in Rio de Janeiro een gouden en een zilveren. Deze zomer wist ze in Tokio opnieuw twee keer goud te bemachtigen. Waregem riep haar intussen tot ereburger uit.

Will Tura

Muzikant en zanger Will Tura (81) uit Veurne zingt al sinds 1957 liedjes in zeer uiteenlopende genres, van kleinkunst tot pop. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zijn oeuvre zeer divers is, van Eenzaam zonder jou en Mooi, ’t Leven is mooi tot Arme Joe. Vorig jaar werd Will Tura 80, dat vierde hij met het verzamelalbum Tura 80. Het album was zo’n succes dat het meteen bovenaan de Vlaamse albumlijst kwam te staan. Dit jaar eerde zijn geboortestad hem dan ook met een standbeeld.

Flip Kowlier

De Izegemse zanger Flip Kowlier (44) rapt en zingt in het West-Vlaams. Hij begon als bassist in de groep My Velma. Het jaar erop richtte hij de hiphopgroep ’t Hof Van Commerce op. Daarnaast heeft hij ook een bloeiende solocarrière. In 2001 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Ocharme ik. Het titelnummer van zijn tweede album In de fik was de meest gedraaide song in 2005. Sinds 2015 maakt hij ook deel uit van de soulformatie Ertebrekers. Daarnaast schrijft hij ook kinderboeken, ook in het West-Vlaams. Zo vertaalde hij het Britse kinderboek De Gruffalo in 2020 naar het West-Vlaams.

Jennie Vanlerberghe

Jennie Vanlerberghe (76) is een journaliste en vrouwenrechtenactiviste uit Oostnieuwkerke die in 1994 Moeders voor Vrede oprichtte. De organisatie is de Belgische tak van Mothers for Peace en zet zich in tegen geweld op vrouwen en kinderen. In 2006 verkoos Knack haar uit tot Vrouw van het Jaar. Daarnaast werd ze in 2014 barones voor haar werk in Afghanistan. Dit jaar hielp ze Afghaanse vrouwen die verbonden waren aan Moeders voor Vrede aan asiel.





Yves Lampaert

Wielrenner Yves Lampaert (30), geboren in Izegem, rijdt sinds 2015 voor Deceuninck-Quick-Step. Op zijn palmares staan een Belgisch Kampioenschap, dubbele winst in Dwars door Vlaanderen en brons in Parijs-Roubaix. De boerenzoon groeide op in Ingelmunster. Daarna bouwde hij met zijn vriendin Astrid zijn nestje in Hulste.

Anneleen Fransen

Anneleen Fransen (40) is een vroedvrouw en fotografe uit Oostende. Ze richtte in 2016 de vzw Boven De Wolken op. De vzw geeft ouders van doodgeboren baby’s een gratis fotosessie zodat ze nog een tastbare herinnering hebben van hun kindje. Dit jaar dreigde Boven De Wolken te verdwijnen door corona. Maar een succesvolle crowdfunding bracht een half miljoen euro op en daarmee is haar vzw gered.

Brihang

De Knokse rapper Brihang (28) startte zijn muzikale carrière in 2014. Dat jaar won hij de muziekwedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Twee jaar later bracht Brihang zijn eerste album uit: zolangmogelijk. Het werd een groot succes dat hij wist te overtreffen met zijn tweede album: CASCO. Momenteel gaat de rapper op tour door België en Nederland.

Jean-Pierre Six

Wijngoed Monteberg werd opgericht in 1996 door Jean-Pierre Six (69) in Dranouter. Op de zuidflank van de Monteberg plantte hij toen 600 wijnstokken. Ondertussen werd de fakkel doorgegeven aan de nieuwe generatie: Edward en Katrien. Tegelijkertijd speelt Wijngoed Monteberg graag zijn lokaal verankerde positie in Heuvelland uit.

Emma Meesseman

De Ieperse basketbalspeelster Emma Meesseman (28) maakt sinds haar zeventiende deel uit van het Belgisch nationaal basketbalteam, de Belgian Cats, die ze dit jaar naar de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio leidde. Met haar Russische ploeg UMMC Jekaterinenburg won ze al vier keer de EuroLeague Woman. In 2019 werd Emma met haar Amerikaanse team Washington Mystics WNBA-kampioen én werd ze in de WNBA-finale als eerste Europese speelster ooit verkozen tot Most Valuable Player (MVP).

Dominique Persoone

Naast gewone pralines maakt de Brugse chocolatier Dominique Persoone (53) ook graag bonbons met unieke smaken. Daarnaast bouwde hij een cacao snuiftoestel voor de Rolling Stones en is hij de hofleverancier voor de koninklijke families van Jordanië en België. Hij is ook al enkele jaren een bekend televisiegezicht. Dit jaar was hij op Play4 te zien in het programma Over de Oceaan, waarin hij samen met vijf andere Bekende Vlamingen met een zeilboot de Atlantische Oceaan overstak. Dit jaar trouwde hij ook stiekem met zijn vriendin Fabienne De Staerke in Mexico. Hij runt daar ook een cacaoplantage en een chocoladefabriek in Congo.