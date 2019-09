Na hun theatershow '15 jaar De Romeo's' in 2018, keren ze ook in 2019 terug naar het theater, dit keer met de gloednieuwe show 'Zing mee met De Romeo's'.

Op vrijdag 25 oktober staan De Romeo’s in het Kursaal in Oostende. Ze brengen naast hun eigen hits ook heel wat leuke meezingers die iedereen kan meezingen! Het belooft een geweldig concert te worden, waarbij naast meezingen ook dansen uiteraard is toegestaan.

"Gezellig meezingfeest"

"We kijken er enorm naar uit om terug onze geweldige meezingformule uit de kast te halen. Ik zou het leuk vinden als alle mensen hun lijstje met favoriete liedjes doorsturen naar ons. Dan kunnen wij een leuke setlist samenstellen" zegt Chris Van Tongelen.

"Het wordt een gezellig meezingfeest in Kursaal Oostende, waar het publiek meegeniet in de beste seats. Dit keer rollen wij voor hen de spreekwoordelijke rode loper uit, want het draait om onze fans," zeggen Gunther Levi en Davy Gilles.

Bestel online

Kaarten voor 'Zing mee met De Romeo's' kosten tussen de €40 en €50 en zijn online te koop op de website van concertevents.be.