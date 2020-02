“Club Brugge heeft 30 procent kans om door te stoten”

Emmanuel Dennis (15.) bracht de Bruggelingen verdiend op voorsprong. Maar een tegentreffer in geschenkverpakking, Anthony Martials 14e doelpunt van het seizoen (36.), zorgt er toch voor dat de Bruggelingen niet helemaal tevreden kunnen zijn. "Die inworp van De Cuyper moet op dat moment niet naar het centrum gaan", stelde Clement. "En Mechele had ook anders kunnen reageren. Maar ook bij onze goal ging er wat fout bij Manchester United. Dat is inherent aan voetbal."

In de tweede helft wrong Odilon Kossounou dé kans op de 2-1 de nek om. "Na de tegentreffer, die vermijdbaar was, bleven we strijden, voetballen en kansen creëren. Op het einde van de rit hadden we meer kansen dan Manchester United. Het gevoel dat overheerst, is fierheid op mijn spelers en ook op mijn jonkies. De Cuyper heeft het heel goed gedaan. Hij behoort net als De Ketelaere tot de jongens uit de academie die de voorbije maanden stappen hebben gezet. Om van ManU te winnen, moet je in alles top zijn en moet alles meezitten. Dat was vandaag niet het geval. Zo kregen we na drie minuten geen penalty na een duidelijke overtreding van Romero op Dennis. Dat was misschien zelfs een rode kaart waard."

Return op Old Trafford

Zondag ontvangt blauw-zwart Charleroi, volgende week donderdag volgt de return op Old Trafford. Die ziet Clement met vertrouwen tegemoet, want ook hij zag dat dit Club Brugge Manchester United pijn kan doen. "Ik denk dat we nog steeds 30 procent kans hebben om door te stoten naar de volgende ronde. Maar Manchester United zal nu wel verwittigd zijn na deze partij. We willen terug lef tonen in de return."

Simon Mignolet: “Ik denk dat we vandaag getoond hebben, dat als we een goeie daag hebben, we hun evenknie kunnen zijn. Dat wil daarom niet zeggen dat het hetzelfde zal zijn op Old Trafford. Je mag niet vergeten dat je daar voor 70.000 man zal spelen. Het zal opnieuw een heel grote leerschool zijn voor onze jonge jongens. Maar laat ons hopen dat we een gelijkaardige wedstrijd spelen als vandaag, en dan weet je nooit…”

