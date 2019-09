0-5: Club hakt KV Mechelen in de pan

Mechelen begon de partij fel en had duidelijk de ambitie Club het vuur aan de schenen te liggen. De Bruggelingen toonden zich kwalitatief echter superieur en Krépin Diatta zette het meesterschap na negentien minuten in de verf met de 0-1. De Senegalees schoot door een bos van benen de bal voorbij een verbouwereerde Thoelen. Op het halfuur kantelde de wedstrijd helemaal met de rode kaart - na ingrijpen van de VAR - voor een veel te onbesuisde tackle van Schoofs. Malinwa zakte nu helemaal in en Club Brugge kwam niet meer in de problemen.

Club grijpt Mechelen bij de keel na de rust

Op het uur zette de net ingevallen Mbaye Diagne voor een leeg doel makkelijk de 0-2 op het bord. De Senegalees had de smaak te pakken en trapte twintig minuten voor tijd eenvoudig ook de derde Brugse treffer tegen de netten. Een andere invaller, Siebe Schrijvers, vlamde de 0-4 tegen de touwen. Hans Vanaken legde tien minuten voor tijd met het hoofd de 0-5 eindscore vast.

Club klimt in de stand voorlopig over Standard naar de leidersplaats.