10 op 60 bij KV Kortrijk nekt trainer Belhocine

Onder Belhocine miste KVK z'n start volledig. De Kerels hebben na zes speeldagen amper vier punten en staan voorlaatste. Maar de sportieve malaise duurt al langer. Sinds Nieuwjaar haalt KV Kortrijk met Belhocine amper tien punten. Al na de eerste speeldag keerden de supporters zich tegen hem. De thuisnederlaag, gisteren tegen Standard, was er teveel aan voor het bestuur. Assistent Gunther Van Handenhoven neemt over, tot de opvolger van Belhocine bekend is.Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Belhocine zelf nam het roer over van Luka Elsner.

Bekijk ook