Auteur Patrick Cornillie brengt een overzicht van de beste West-Vlaamse renners; en dat zijn er nogal wat natuurlijk. Het begint allemaal met Cyrille Van Hauwaert, de eerste West-Vlaming die een internationale wedstrijd wint, en later nog een belangrijke rol zal spelen in het Belgische wielerleven. Ook Odiel Defraeye, de eerste Belg die de Tour de France op zijn naam schrijft, mag natuurlijk niet ontbreken. Maar het rijtje illustere namen is schier eindeloos : Briek Schotte, Leon Vandaele, Michel Pollentier, Johan Museeuw, Sylveer en Romain Maes, Patrick Sercu, enzoverder enzoverder. Over de beste West-Vlaamse renner is er behoorlijk wat eengezindheid : Freedy Maertens.

Ook de vrouwen krijgen hun plaats natuurlijk. Josiane Vanhuysse als eerste Belgische Tourritwinnares, Grace Verbeke als eerste Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen, of wereldkampioene keirin Nicky Degrendele.

De West-Vlaamse wielerbond houdt aardig stand, met volgend seizoen nog 430 wedstrijden is onze provincie koploper. "Maar we moeten de organisatoren ondersteunen, ondermeer met een vrijwilligerswerking, en steun van stad of gemeente. We kijken ook in hun richting voor de infrastructuur, want ook die zorgt voor steeds meer problemen," vertelt voorzitter Geert Barbry.

125 jaar koers in West-Vlaanderen van Patrick Cornillie, is uitgegeven bij Bibliodroom.