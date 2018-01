FC Knokke staat momenteel aan de leiding in de eerste amateurliga en kijkt vooruit. De gemeente investeert €13 miljoen in het voetbalstadion.

Als FC Knokke kampioen speelt en volgend seizoen in eerste klasse B uitkomt, volstaat het stadion niet meer. Daar wil de gemeente Knokke-Heist nu al iets aan doen en daarom investeert het 13 miljoen euro in het voetbalstadion en in de infrastructuur van de sporthal De Stormmeeuw.