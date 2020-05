15 mei: Club Brugge is kampioen

De kogel is door de kerk. De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vrijdagavond beslist dat de rangschikking na speeldag 29 ook de eindrangschikking is. Club Brugge is dus kampioen, Waasland-Beveren zakt.

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk kunnen supporters van Club Brugge - in hun kot - klinken op de zestiende landstitel voor blauw-zwart. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Pro League beslist. Ook volgend seizoen telt de hoogste klasse trouwens vijf West-Vlaamse ploegen, met ook Cercle Brugge, KV Oostende, KV Kortrijk en Zulte Waregem.

Waasland-Beveren eindigt als laatste in de stand, en zakt. De plaats van de Waaslanders wordt ingenomen door Beerschot of OH Leuven, als die twee er in slagen om nog een promotiefinale te spelen. Anders is het Westerlo dat stijgt (de leider i het algemene klassement van 1B).