18.000 supporters op fandag Club Brugge

Het nieuwe seizoen start voor CLub Brugge binnen tien dagen. Dan neemt Blauw-zwart het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Basaksehir. Geen makkelijke opdracht, en Club heeft in de voorbereiding nog niet echt kunnen overtuigen. Vandaag werd de voorbereiding even onderbroken voor de fandag. De supporters konden speler ontmoeten en gingen ook op de foto met oud-spelers zoals Khalilou Fadiga.

Het hoogtepunt van de namiddag was de voorstelling van de A-kern. Met nog steeds Gouden Schoen José Izquierdo op de nieuwe en meteen grootste ploegfoto, want voor het eerst mocht de voltallige 12de man op de achtergrond mee op de foto.