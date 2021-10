2-2 gelijk tussen Mechelen - Zulte Waregem

Mechelen had razendsnel een dubbele voorsprong te pakken Achter de Kazerne. Hugo Cuypers was het eindstation na knullig voorafgaand balverlies van Dereck Kutesa, vorig weekend nog matchwinnaar voor Zulte Waregem tegen Antwerp. Sandy Walsh, nota bene ex-Essevee, had niet veel later maar binnen te tikken op aangeven van Kerim Mrabti. De West-Vlamingen hadden na tien minuten de noodzakelijke aansluitingstreffer reeds beet: Zinho Gano kopte op hoekschop van Jean-Luc Dompé zijn zevende doelpunt van het seizoen tegen de netten.

Voor Dompé was het alweer zijn zevende assist en op het kwartier leverde hij nummer acht af aan Abdoulaye Sissako, die knap overhoeks in de winkelhaak jaste. Cuypers legde net voor het halfuur de 3-2 onbegrijpelijk over een leeg doel. De Kakkers konden na rust met de steun van hun publiek meer dan 70% balbezit voorleggen, maar een vijfde competitiezege op rij zat er niet in. Mechelen is voorlopig gedeeld derde in de tussenstand met 20 punten. Zulte Waregem wint een plaatsje en staat veertiende met 13 punten.