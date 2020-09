2-2 gelijkspel brengt Genk en Oostende weinig op

Racing Genk, voor het eerst met Jess Thorup op de bank, en Oostende hebben maandagavond de zevende speeldag afgesloten met een 2-2 gelijkspel. Ook bij de rust was de stand in evenwicht: 1-1.

Cameron McGehhan zette Oostende al in de 3e minuut op voorsprong, zes minuten later bracht Paul Onuachu de thuisploeg al langszij. In de 52e minuut mocht Onuachu vanop de penaltystip zijn tweede van de avond tegen de netten trappen. Even later moest Genk met tien voort, na een rode kaart voor Bastien Toma. Zeven minuten voor tijd slaagde Makhtar Gueye erin de numerieke meerderheid uit te buiten. Dat dat niet eerder gebeurd was, had Genk te danken aan een uitstekend keepende Maarten Vandevoordt. In blessuretijd voorkwam de Genkse doelman ook nog de 2-3.

De puntendeling brengt beide teams weinig op. Met negen punten vertoeven ze beide in de middenmoot. In de stand is Oostende tiende en Genk elfde.