2021 boordevol plannen voor Persoon

Geen sprake van Delfine Persoon dit jaar in de verkiezing van Sportvrouw van het Jaar. 2020 is dan ook een jaar dat ze liefst zo snel mogelijk wil vergeten, al is Persoon er de vrouw niet naar om bij de pakken te blijven zitten.

Traditioneel kijken we op het einde van het jaar altijd even terug in de tijd. Voor bokser Delfine Persoon is 2020 in elk geval niet geworden wat ze ervan gehoopt had. De machine stokte, Delfine kampte naar alle waarschijnlijkheid met corona en ze zag haar olympische plannen uiteenspatten.

Olympische kwalificatie

Persoon houdt haar blik dan ook logischerwijs liever op de toekomst gericht. 2021 wordt een belangrijk jaar voor de Sportvrouw van 2015 en haar coach Filiep Tampere. In Hooglede starten ze binnenkort met de bouw van een nieuw bokscentrum en Persoon wil met een Europees titelgevecht alsnog de kwalificatie binnenhalen voor de Olympische Spelen.