2e amateur : Harelbeke vernedert Westhoek

In de tweede amateurklasse staan zowel Westhoek als Harelbeke waar ze niet willen staan: in de rechterkolom. De winnaar kon vandaag een goede zaak doen, en dat was overduidelijk Harelbeke. De Ratjes wonnen met 0-4 bij Westhoek.

Harelbeke is meteen de betere ploeg. Na tien minuten staat het al 0-1 na een mooie actie maar door buitenspel moesten de bezoekers nog even wachten op de voorsprong. Even later kon Da Silva de thuisploeg nog redden op de lijn, maar in elk onderdeel van het spel waren de ratten beter. Op hoekschop scoorde Notebaert de 0-1. Vier minuten later, en net voor de rust, maakt Noppe er 0-2 van. De boeken kunnen dan al toe.

Twee wissels bij de thuisploeg brengen geen beterschap. Cédric Betremieux (ex-KVK) lukt de 0-3. Cremers schuift makkelijk de 0-4 binnen. Westhoek blijft onderin. Harelbeke rukt op naar de zesde plaats.