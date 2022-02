375 nieuwe scheidsrechters op komst

Via de nieuwe campagne 'ikwordscheidsrechter.be' heeft de KBVB al 375 nieuwe refs gevonden. Een vijfde van de kandidaten fluit vandaag al hun eerste wedstrijden. De deelnemers zijn tussen de 15 en 60 jaar oud. Het merendeel van de scheidsrechters in spe zijn wel tussen de 15 en 20 jaar oud. Waaronder ruim 6 procent vrouw is.

De opleiding start met een intensieve cursusdag, daarna volgt een theoretisch examen. Wie slaagt voor het examen mag meteen wedstrijden fluiten. Wij liepen mee met de 17-jarig Andres D'haene die pas aan zijn vierde wedstrijd toe was.