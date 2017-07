4.000 deelnemers zakten af naar het Klein Strand in Oostende voor de tweede editie van de Color Run. Het evenement is een unieke combinatie van sport en, u raadt het al, kleur.

Het concept komt overgewaaid uit Amerika, en is heel eenvoudig: deelnemers lopen 5 kilometer en krijgen daarbij kleurpoeder over zich gegooid tot iedereen alle kleuren van de regenboog kleurt. Wie de wedstrijd wint, is van weinig belang. Het mag dan cliché klinken, maar het belangrijkste is hier plezier maken.

Naast een leuke namiddag, brengt het evenement ook geld op voor Think Pink en de strijd tegen borstkanker.