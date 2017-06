5.000 euro boete voor Club Brugge na incidenten

Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist. Paars-wit houdt 1.000 euro boete over aan de ongeregeldheden tijdens de topper van 14 mei.

De op 1-1 geëindigde topper op de achtste speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. Halverwege de tweede helft gooiden supporters van de thuisploeg rookbommen op het veld in de buurt van vierde official Wim Smet, die geraakt werd en even moest bekomen. Scheidsrechter Sébastien Delferière legde de wedstrijd daarop tijdelijk stil.

Nog tijdens de wedstrijd werd onder meer Youri Tielemans bekogeld met papierproppen en bierbekers, Anderlecht-trainer René Weiler werd geraakt door een projectiel. Op het einde van de wedstrijd zouden er racistische spreekkoren geweest zijn, waarbij Club-supporters vooral Kara Mbodj viseerden. Ook de warme verwelkoming van de Brugse spelersbus met "meerdere pyrotechnische materialen" kwam in het rapport van de Match Delegate aan bod.

Het Bondsparket stelde op 30 mei een sanctie van 4.000 euro boete en een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren voor. Twee weken later beslist de Geschillencommissie een boete van 5.000 euro op te leggen. Anderlecht werd op zijn beurt vervolgd, omdat uit het bezoekersvak een bommetje werd gegooid naar Tribune Oost. Daarbij raakten drie Club-supporters lichtgewond. RSCA betwistte het incident niet, waardoor de Geschillencommissie besliste de vordering van het Bondsparket te bevestigen. De landskampioen kreeg een boete van 500 euro en ook een openstaande voorwaardelijke boete van 500 euro wordt effectief gemaakt.