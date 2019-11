6 uren van Kortrijk ruilt KP 't Hoge voor KP Marke

Het parcours Autostal Groeninghe staat voor de grootste vernieuwing in jaren als het op het parcours aankomt. Zowel KP Bellegem als KP Moeskroen ondergaan enkele veranderingen, en daarnaast komt er een nieuwe, onuitgegeven klassementsproef bij: KP Marke. De korte KP ’t Hoge verdwijnt.

Zaterdag start de rally op de showproef van KP Moeskroen/Lavano/MAN West-Vlaanderen. Die blijft onveranderd. Het is de enige proef op zaterdag. Zondag volgen dan nog dertien proeven. Er moeten drie lussen in sneltempo worden afgewerkt, te beginnen in Aalbeke, gevolgd door Marke, Bellegem en Zwevegem. KP Bellegem wordt ongetwijfeld de scherprechter met zijn 15 kilometer. Tussenin komt KP Moeskroen nog één keertje terug.. Nog nieuw is dat de deelnemers dit jaar naar het centrum van Moeskroen trekken voor een regroup in de schaduw van het oude stadhuis.

Op zoek naar alternatieven

“We hebben de voorbije maanden niet stilgezeten. Door enkele verkeersdrempels op ’t Hoge moesten we op zoek naar een alternatief. Met KP Marke hebben we een meer dan waardige vervanger gevonden. De proef past binnen het geheel en houdt de wedstrijd ontzettend compact wat er voor zorgt dat deelnemers heel weinig rust krijgen. Samen met die oefening hebben ook gezorgd voor enkele andere veranderingen. KP Bellegem is op die manier uitgetekend dat we de rijders een proef kunnen voorschotelen van maar liefst 15 kilometer, waarvan een groot deel van de oude KP Bellegem in omgekeerde richting”, aldus voorzitter Jean-Claude Castelein.

“We zitten ook twee dagen in Moeskroen en zijn dit jaar voor het eerst te gast op de Grand Place van Moeskroen voor de 'regroup' op zondag, waar we dat vroeger organiseerden op het Toyeplein in Zwevegem. En ja, dat is dus wel degelijk met het oog op volgend jaar enerzijds, en anderzijds dankzij de gastvrijheid van Moeskroen.”

