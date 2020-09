6.666 fans voor Club Brugge, maar 't is wachten op Ben Weyts

6.666 fans zijn welkom. Club Brugge is bereid om zelf te investeren in tijdelijke infrastructuur waardoor er enkel bubbels van maximaal vijf mensen binnen kunnen, met de nodige afstand. Cercle Brugge heeft nog geen toestemming gekregen, er zijn nog wat hiaten in het plan van de Vereniging. Maar Cercle heeft nog tijd, hun eerste thuismatch is pas op 20 september. Het is nu wachten op Ben Weyts die als minister van sport zijn toestemming moet geven. Weyts denkt erover om ook voor sportactiviteiten de afstand terug te brengen tot 1 meter, zoals in de cultuursector. Daardoor zouden er nog meer fans in het stadion binnen kunnen. Maar hoe dan ook mogen er geen wachtrijen ontstaan aan de in- en uitgangen.