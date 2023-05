7de editie van het Belgisch Kampioenschap karting in Kortrijk

Niet enkel Belgen mogen meestrijden voor de Belgische titel. Vorig jaar won de jonge Nederlander Vica Schledz die ook dit jaar zal strijden om zijn titel van vorig jaar te verlengen. Want tot op heden kon nog nooit eenzelfde piloot het event tweemaal winnen.

Alle piloten bekampen elkaar in 5 kwalificatieraces, verspreid over telkens 8 groepen, waarna de 54 beste rijders doorstoten naar de halve finales. Daarna zal enkel de top 16 onderling uitmaken wie de prestigieuze titel in de wacht sleept.

De beste 3 piloten van het evenement winnen naast de eer ook een gratis deelname aan het KWC Wereldkampioenschap, dat in juli zal plaatsvinden eveneens op het kartcircuit van Worldkarts Kortrijk. In 2008 was Worldkarts ook al eens de host van het WK, en dat WK leverde toen de twee allereerste Belgische wereldkampioenen af (in 2 categorieën). Het zijn die twee piloten, Mathias Grooten en Gregory Laporte, die hun ervaring bundelden en organisator werden van het Belgische kwalificatietoernooi voor het WK.

Sterk deelnemersveld

Komend weekend strijden de finalisten dus om de belangrijkste titel in het indoorkarten op een circuit dat nog maar recent volledig is omgetoverd tot een technisch parcours met veel inhaalmogelijkheden. Wie aan het langste eind zal trekken valt onmogelijk te voorspellen, want met de regerende wereldkampioen en tal van nationale kampioenen aan de start is het niveau ongelooflijk hoog.

Bij de deelnemers vind je ook heel wat jongelingen, 12 jaar oud soms, die zich al wagen aan races tegen de wereldtop. Het is voor jonge piloten met ambitie de ideale leerschool om ervaring op te doen. Ook zij hopen 1 dag die titel aan hun palmares toe te voegen. Voorlopig zouden ze ook al tevreden zijn met de titel van juniorenkampioen, een aparte rangschikking voor minderjarigen, net zoals er een apart podium en klassement voorzien wordt voor de masters (35plussers) en dames.