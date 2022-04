800 sportievelingen lopen samen tegen kanker

Zo’n 800 sportievelingen trokken vandaag opnieuw de wandel- en loopschoenen aan in de strijd tegen kanker. Na een gedwongen pauze van twee jaar kon de Levensloop in Brugge, weliswaar in afgeslankte vorm, opnieuw doorgaan.

Geen 24 uur, maar wel 12 uur non-stop sporten in de strijd tegen kanker, dat is het concept van de Levensloop in Brugge dit jaar. Door corona en budgetperikelen moest de organisatie voor deze vijfde editie noodgedwongen kiezen voor een zogenaamde mini-versie van de Levensloop. En dat vertaalt zich ook in de opkomst dit jaar. Met zo’n 800 deelnemers ligt de opkomst een flink pak lager dan voor de coronapauze. Wie dit jaar wel aanwezig is, zijn de spelers en staff van Cercle Brugge. Zij verloren een maand geleden hun doelman, Miguel Van Damme, aan kanker. Van Damme was in 2017 zelf peter van de Brugse Levensloop.