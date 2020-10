82e editie Gent-Wevelgem van start in Ieper

In de schaduw van de Menenpoort in Ieper is zondagochtend de 82e editie van Gent-Wevelgem (WorldTour) op gang gevlagd door burgemeester Emmily Talpe. De renners krijgen in deze klassieker 232,5 kilometer, doorspekt met elf hellingen en drie 'plugstreets', onder wielen geschoven....

De finishlijn ligt traditioneel getrokken op de Vanackerestraat in Wevelgem. Net voor de start was er één minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Coronaregels

Deze 82e editie wordt onder strenge coronamaatregelen verreden. Zo wordt er geen publiek toegelaten aan de start- en aankomstsite. Op alle hellingen worden de toeschouwers geweerd en de organisatie vraagt met aandrang de wedstrijd te volgen op televisie of via livestream.

Van Aert en van der Poel favoriet

Tot de favorieten voor de zege behoren renners als Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), de laureaat van vorige editie, Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling Team) winnaar in 2009, Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Matteo Trentin (CCC Team), Sep Vanmarcke en Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en de rassprinters Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) en Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Net boven dit ruime kransje prijken de namen van Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) als topfavorieten.

"Zware editie"

"Het zal een zware Gent-Wevelgem worden zeker met de huidige weersomstandigheden. Een wedstrijd die gebogen gaat onder tal van coronamaatregelen, maar dat was nodig als we alsnog een koers wilden hebben", meldt koersdirecteur Frank Hoste. "Met het weglaten van de lus in Frankrijk zal de Kemmelberg, die we drie keer passeren, zeer bepalend zijn."

"Mijn ideale scenario? Een aanval van Wout van Aert met Mathieu van der Poel op de laatste beklimming van de Kemmelberg. Die twee blijven vooruit en sprinten voor de zege. Pas na meer dan 5 minuten kan men aan de hand van de fotofinish bepalen wie wint. En nog jaren later betwist iedereen de uitslag", stelt Hoste met een kwinkslag. Of dit scenario echt uitgeschreven wordt weten we omstreeks 16u10.

Vrouwen

Ook de vrouwen rijden zondag hun Gent-Wevelgem. Zij starten in hun 9e editie eveneens in Ieper, om 13u45, en finishen eveneens op de Vanackerestraat in Wevelgem. Dit na 141,4 kilometer, 7 hellingen en 3 'plugstreets'. Omstreeks 17u50 kennen we de opvolgster van de Nederlandse Kirsten Wild.

