8ste finale is binnen voor Filou Oostende

Filou Oostende staat in de achtste finales van de beker van België. De kustploeg won met 75-93 van LDP Donza uit tweede nationale.

De thuisploeg startte de wedstrijd met vijf punten voorsprong om het verschil van een reeks te milderen, maar die bonus smolt als sneeuw voor de zon. Oostende, dat startte met Tyree, Thurman, Bleijenbergh, Buysschaert en Djordjevic, stond in geen tijd 15-22 voor. De bezoekers behielden makkelijk de controle en doken met een geruststellende 33-48 de rust in. Ook na de rust gingen de Zeekapiteins op hetzelfde elan verder. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 75-93 en een ticket voor de achtste finales in de Beker van België voor Oostende.