AA Gent - Club Brugge kent geen winnaar

De topper van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League heeft zondagnamiddag geen winnaar opgeleverd. AA Gent en Club Brugge speelden 1-1 gelijk in de Ghelamco Arena.

Gent begon het best aan de wedstrijd met twee pogingen van Yaremchuk. Club speelde daarentegen afwachtend en kon enkel dreigen met een schotje van Tau in het zijnet. De Zuid-Afrikaan kon Philippe Clement echter niet bekoren en werd tien minuten voor rust al naar de kant gehaald voor De Ketelaere. Met het Brugse jeugdproduct op het veld namen de bezoekers iets meer initiatief, maar kansen bleven erg schaars.

Kansrijke tweede helft

In het begin van de tweede helft nam Club Brugge steeds meer het heft in handen. De Ketelaere trapte eerst nog voorlangs, maar even voor het uur kwam blauw-zwart toch op voorsprong. De ingevallen Sobol schilderde een voorzet op het hoofd van Dennis die knap binnenkopte, 0-1. Gent moest nu komen en Kums dwong Mignolet twintig minuten voor tijd tot een parade. De Buffalo's drongen aan en kapitein Odjidja schoof op assist van David de gelijkmaker binnen, 1-1. Het piepte en kraakte nu bij de bezoekers en Kvilitaia (over) en Kums (op de lat) misten grote kansen op een winnende treffer. Ook Club kwam in de slotminuten nog dichtbij een doelpunt. Kaminski moest een schot van Diatta lossen, maar was net op tijd recht om Vormer te hinderen bij de rebound. Het bleef 1-1.

Later zondag staan nog STVV-Antwerp en Anderlecht-Genk op het programma. Antwerp kan bij een overwinning op Stayen naderen tot op zes punten van Club Brugge. Voor Anderlecht is het thuis tegen Genk de wedstrijd van de laatste kans met het oog op Play-off 1. Genk kan bij winst naast Zulte Waregem en KV Mechelen op de zesde plaats komen.