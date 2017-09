AA Gent duwt Oostende dieper in het dal

KV Oostende doorbrak als eerste de stress van de degradatietopper. Antonio Milic kopte het leer voorbij Lovre Kalinic, maar de paal bracht redding voor AA Gent. De Buffalo's waren wakker en antwoordden meteen met een treffer. Doelman Mike Vanhamel bracht na een misverstand met Nicolas Lombaerts nog redding op het schot van Mamadou Sylla, in de herneming tikte Yuya Kubo het leer in de gapende doelmond: 0-1. KV Oostende had na een trekfout van Noë Dussenne nog een strafschop moeten krijgen, maar scheidsrechter Wim Smet gaf een vrijschop buiten de rechthoek.

1 op 21

In de tweede helft viel er opnieuw weinig te beleven in de Versluys Arena. De thuisploeg duwde de laatste twintig minuten het gaspedaal wat steviger in, al zorgde AA Gent voor meer dreiging. Vanhamel tikte een kopbal van Brecht Dejaegere over zijn doellat. Zinho Gano kreeg aan de overkant ook een kopkans, maar Kalinic liet zich niet verrassen. In de blessuretijd maakte zette KVO alles op de aanval, de Buffalo's profiteerden. Sylla stuitte eerst nog op Vanhamel, maar invaller Louis Verstraete benutte de vrije ruimte wel. Het jeugdproduct van de Buffalo's vloerde Vanhamel met een overhoeks schot en stelde zo de eerste overwinning van het seizoen veilig. In de stand verdubbelt AA Gent zijn puntentotaal. De Buffalo's staan op de twaalfde plaats met zes punten. De kustploeg houdt met 1 op 21 de rode lantaarn in handen.