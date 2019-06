Aangeslagen Delfine Persoon is opnieuw in het land

Ruim 24 uur na haar omstreden nederlaag in New York, heeft Delfine Persoon maandagmorgen voet aan de grond gezet in Zaventem. De West-Vlaamse, met zonnebril en pet op het hoofd, had het verlies tegen de Ierse Katie Taylor duidelijk nog niet verteerd.

"We hadden boksgeschiedenis kunnen schrijven en dat hebben ze ons afgenomen. Nu en morgen weet iedereen dat, maar in de toekomst staat er bij mij 'lost' en bij haar 'win'", vertelde Persoon, die van Taylor verloor op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers een onterechte beslissing. De Ierse is nu de onbetwiste nummer één bij de lichtgewichten. Ze was al titelhouder in de WBO, WBA en IBF en nam de WBC-titel van Persoon over.

Meteen na de kamp had Persoon al gezegd zich "bestolen" te voelen. In de luchthaven van Zaventem bevestigde ze "na te denken over een klacht", al beseft ze dat de kans op succes klein is. "Samen met mijn trainer ga ik thuis eens rustig naar de kamp kijken zodat we zeker zijn van ons stuk. Natuurlijk denk ik na over een klacht al besef ik dat we er als klein Belgisch boksland weinig kunnen inbrengen. Maar als we daarmee iets kunnen rechtzetten.."

De 34-jarige Persoon leed zaterdagavond in Madison Square Garden pas haar tweede nederlaag. Hoe het nu verder moet met haar carrière, laat ze nog in het midden. "We moeten dit eerst een weekje of twee laten bezinken. Het is niet dat ik geklopt ben, ik was niet de mindere. Vooraf werden mij weinig kansen toegedicht maar ik heb mezelf bewezen."

