Aantal West-Vlaamse baseballclubs verdubbeld

Baseball in West-Vlaanderen zit in de lift. In een jaar tijd is het aantal clubs verdubbeld. Een keer per jaar nemen de zes clubs het vriendschappelijk tegen elkaar op, deze keer in Poperinge.

Baseball is een sport die we vooral kennen uit Amerika, maar nu begint het ook aan een opmars in West-Vlaanderen. Zes clubs zijn er nu. Die waren allemaal op de kick-off in Poperinge, een organisatie van de Frontliners.

De sport is een combinatie van inspanning en tactisch denken. Dertig jaar geleden ontstond in Wielsbeke de eerste West-Vlaamse ploeg: de Wielsbeke Pitbulls. Volgens de club is het vooral het democratische gehalte dat de sport zo aantrekkelijk maakt. Iedereen kan en mag meedoen. Het oudste lid van de Frontliners is bijvoorbeeld 59 jaar oud.